Aurelia Bis, Filca Cisl Liguria): “Bene posizione Anas su possibile revoca appalto, ora si faccia in fretta mantenendo gli occupati”

Savona/Albisola Superiore. “Abbiamo apprezzato la posizione di Anas che ha fatto chiarezza sulla questione relativa all’Aurelia Bis: come Filca Cisl Liguria da mesi abbiamo sollecitato un po’ di chiarezza per capire se Ici fosse stata in grado di proseguire l’opera oppure no”. Così Andrea Tafaria, segretario della Filca Cisl Liguria commenta la possibile revoca dell’appalto da parte di Anas.

“Siamo felici di aver dato una scossa ad una situazione che presentava una totale assenza di certezze nei confronti dei lavoratori che spesso hanno ricevuto lo stipendio in ritardo. Non è il nostro lavoro entrare nelle vicende amministrative di Ici, il nostro compito è quello di chiedere ad Anas e al Commissario Castiglione di garantire la salvaguardia occupazionale per gli attuali lavoratori nel caso in cui dovesse subentrare una nuova azienda”, conclude Tafaria.

L’Anas e il Commissario straordinario del Governo, Matteo Castiglioni, valutano la revoca dell’appalto dei lavori dell’Aurelia bis variante di Savona, a causa delle inadempienze dell’impresa ICI Italiana Costruzioni S.p.A. alle obbligazioni del contratto.

La Società e il Commissario hanno precisato, in una nota: “Non abbiamo perso tempo. Gli ultimi mesi, caratterizzati da forti rallentamenti e fermi del cantiere, sono stati condizionati dalla procedura di ricomposizione del debito presso il Tribunale di Roma, avviata dall’impresa a luglio del 2024 per risolvere una situazione di grave crisi finanziaria. In tale fase, la linea di condotta verso l’impresa è stata subordinata alle misure protettive proprie dell’iter amministrativo del Tribunale, non potendo, nel rispetto della Legge, attivare immediati provvedimenti risolutivi”.