Atletica leggera

Audrey Werro, Andreas Almgreen, Zeney van der Walt: da Zurigo a Tokyo, partendo da Celle

Tre atleti di caratura internazionale che hanno scelto in molte occasioni Celle Ligure e Varazze sia per allenamenti mirati che per partecipare da protagonisti al Meeting Arcobaleno

Audrey Werro
Audrey Werro

Celle Ligure. Zurigo ultima tappa prima del principale appuntamento internazionale di questa lunga stagione dell’atletica, i Campionati Mondiali in programma a Tokyo dal 13 al 21 Settembre.
Finale del top circuito Wanda Diamond League, con qualificata rappresentanza azzurra (vedasi nello specifico le belle affermazioni di Iapichino e Diaz) ed anche … un po’ di Celle Ligure!

Si perché abbiamo il piacere di applaudire 3 grandi campioni le cui strade sportive hanno incrociato ripetutamente … anche i caruggi e le vie di Celle Ligure e Varazze, sia per l’effettuazione di prolungati stages di allenamento che per la partecipazione al Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa.

Copertina per Audrey Werro, ventenne talento elvetico che ogni primavera è ospite del Centro Sportivo Olmo Ferro praticamente da quando, una decina di anni fa, ha iniziato a correre…
Audrey ha vinto con una volata irresistibile gli 800 metri, centrando (a soli 4 giorni da una analoga grande gara ai Campionati nazionali Svizzeri) un crono di 1.55.91, nuovo record elvetico.
Ed ora è tra le favorite per i Campionati del Mondo!

Sui 3000 zurighesi abbiamo anche tifato Svezia! Perché Andreas Almgreen (ed il suo tecnico Urban Arhun) hanno macinato chilometri sia allo stadio che sulle strade ed i sentieri savonesi.
Andreas a Celle vinse anche gli 800 dell’Arcobaleno 2016. Ora ha allungato, quest’anno ha già realizzato il Record Europeo dei 5.000… E ieri sera a Zurigo ci ha provato, con una volata lunga a 300 metri dall’arrivo…
Uno sprint incredibile a conclusione di un 3.000 tattico, che gli ha portato in dote “solo” il terzo posto in un comunque positivo 7.36.82.
Anche lui sarà tra i protagonisti in Giappone, ne siamo certi!

E sui 400 ostacoli è scesa in pista Zeney van der Walt, sudafricana, nostra ospite fissa nel periodo primaverile da ormai 4 anni, con la sua allenatrice Maritza Coetze e compagne di team.
Zeney ha un po’ pagato dazio alla prima corsia e, forse, all’emozione… Positiva solo sulla prima parte di gara, ha finito in 8° posizione in 56.90, lontana dai suoi migliori tempi.
Forza Zeney, ci sono ancora 2 settimane per ritrovare la forma migliore e dare il tuo contributo anche alla staffetta 4×400.

Più informazioni
