Asl 2, una Tac e un mammografo nuovo per l’ospedale di Albenga

L’Asl 2 Savonese ha formalizzato, tramite piattaforma Consip e con fondi PNRR l’acquisto di due nuove apparecchiature diagnostiche destinate all’ospedale di Albenga: un mammografo digitale con tomosintesi e un tomografo computerizzato (TAC) di ultima generazione.

Oltre 500 mila euro il costo complessivo per i due macchinari sanitari.

“Come anticipato a fine giugno, durante la visita dell’assessore Nicolò, l’ospedale di Albenga è interessato da un importante progetto di ammodernamento tecnologico: grazie alla collaborazione con Regione Liguria, abbiamo ottenuto i finanziamenti necessari per la sostituzione e l’aggiornamento di apparecchiature fondamentali, come la TAC e il mammografo di cui parliamo oggi. Ma non solo: stiamo lavorando per sostituire la risonanza magnetica, il sistema Dr per la radiologia digitale e le apparecchiature funzionali al potenziamento delle sale operatorie” spiega Michele Orlando, Direttore Generale di Asl 2.

“Il potenziamento dell’attività chirurgica è infatti un altro asset d’azione strategico pensato per il nosocomio ingauno e su cui stiamo lavorando già da qualche mese. Da luglio abbiamo incrementato le sedute chirurgiche, in particolare: interventi per ernie, varici, interventi di chirurgia della mano, oltre ad ambiti ortopedici come ginocchio e spalla. Grazie all’impiego di risorse dedicate e di tecnologie adeguate questa espansione si intensificherà ancora nei mesi a venire” conclude Orlando.

L’installazione e l’attivazione delle nuove apparecchiature saranno completate entro la fine dell’anno, garantendo la piena operatività dei servizi diagnostici dai primi mesi del 2026.

“L’acquisto di una nuova TAC e di un mammografo digitale all’ospedale di Albenga rappresenta un intervento fondamentale per il rafforzamento dell’offerta sanitaria del ponente ligure – sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò-. Si tratta di un investimento importante, reso possibile grazie ai fondi PNRR, che consentirà di migliorare la qualità delle diagnosi e ridurre i tempi di attesa per i cittadini”.

“Un altro passo avanti nel percorso di innovazione tecnologica e attenzione al territorio: strumenti più moderni e performanti significano cure sempre più efficaci e un Servizio sanitario sempre più vicino ai bisogni delle persone” conclude.