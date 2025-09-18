Ascensore fuori servizio alla stazione di Alassio, il sindaco Melgrati scrive a Rfi

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha inviato nei giorni scorsi una missiva a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per segnalare delle criticità riguardanti il funzionamento dell’ascensore che serve il binario 1 della stazione ferroviaria cittadina.
Tale segnalazione nasce a seguito di comunicazioni ricevute dal Comune di Alassio da parte di alcuni viaggiatori, che hanno evidenziato disagi nell’accesso alla banchina a causa dello stato fuori servizio dell’ascensore installato negli scorsi mesi in stazione.
“In relazione all’oggetto, a seguito di segnalazioni pervenute a questo Ente in data 09.09.2025, si fa presente che l’ascensore che serve il binario 1 della stazione ferroviaria di Alassio è da tempo fuori uso – si afferma nella lettera inviata a RFI -. Questa situazione crea gravi difficoltà non solo a tutti i viaggiatori che devono trasportare i bagagli ma soprattutto a chi ha problemi di deambulazione”.