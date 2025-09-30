  • News24
L’attesa

Arrivano le “Frecce”. Il sindaco Pierfederici: “Vi aspettiamo a Varazze. Evento spettacolare anche per allungare la stagione estiva”

Un ricco fine settimana che culminerà con l’Air Show della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare Italiana

Varazze. Arrivano tre giorni di grandi appuntamenti a Varazze. Un fine settimana che culminerà domenica con lo spettacolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale e le Frecce Tricolori. Ma non solo. Iniziative di rilievo come la cinquantesima edizione del Premio nazionale “L’Alpino dell’Anno 2025″ e i GP Days dell’Associazione Moto Guzzi Genova.

Il sindaco Luigi Pierfederici invita tutti a partecipare: “vi aspettiamo a Varazze. Questo è un evento non a caso, organizzato e inserito a ottobre, proprio per prolungare la stagione estiva e offrire anche ai nostri ospiti qualcosa di veramente spettacolare”.

Un saluto all’estate con uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del panorama nazionale. Domenica 5 ottobre, a partire dalle ore 14, i cieli della Riviera Ligure di Ponente saranno il palcoscenico dell’Air Show con le Frecce Tricolori, la celebre Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare. Un evento gratuito e aperto a tutti, che regalerà al pubblico acrobazie mozzafiato, figure spettacolari e il tricolore disegnato in volo, simbolo di eccellenza, disciplina e orgoglio italiano.

L’esibizione sarà il momento culminante di un intero fine settimana ricco di iniziative che animeranno la città e coinvolgeranno residenti e visitatori. Dal 3 al 5 ottobre, infatti, Varazze ospiterà anche la cinquantesima edizione del Premio Nazionale “L’Alpino dell’Anno 2025”, con mostre, concerti corali, cerimonie commemorative e la tradizionale sfilata degli Alpini lungo le vie cittadine.

Parallelamente, il 4 e 5 ottobre, prenderanno vita i GP Days 2025, il grande raduno motociclistico organizzato dall’Associazione Moto Guzzi Genova, che porterà appassionati da tutta Italia tra tour panoramici sul Monte Beigua, mostre fotografiche e momenti di spettacolo e intrattenimento.

Non mancheranno inoltre i laboratori creativi nelle scuole, grazie ai quali i più giovani avranno l’opportunità di esprimere il proprio talento realizzando manufatti che verranno esposti in occasione dell’Air Show, sottolineando il valore della partecipazione e del coinvolgimento di tutta la comunità.

Domenica 5 ottobre, il programma di volo dell’Air Show con le Frecce Tricolori sarà arricchito inoltre dalla presenza di velivoli storici e acrobatici, elicotteri del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare impegnati in dimostrazioni di soccorso, di aerei da turismo e scuola di volo, fino ai biplani e agli Extra 300 di ultima generazione, che daranno vita a un intreccio di tradizione e modernità, di tecnica e spettacolo.

A guidare la formazione delle Frecce Tricolori, il Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco, insieme a un team di piloti che porteranno nel cielo ligure la perfezione e la magia di un’esibizione capace di emozionare grandi e piccini.

L’evento è promosso dal Comune di Varazze e organizzato da Aeroclub Savona, con il patrocinio di Aero Club d’Italia, Aeronautica Militare e Regione Liguria.

