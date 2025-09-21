Arriva l’autunno annunciato da un’eclissi di sole: visibile questa sera (21 settembre)

Savona. Questa sera (21 settembre) c’è una bella eclissi di Sole all’alba, infatti l’eclissi sarà visibile fra le 20,30 e le 22,22 ora italiana, ma si verificherà in Nuova Zelanda dove saranno le 6,30 di mattina quando sorgerà il Sole già parzialmente eclissato. Il massimo si avrà alle 21 ora italiana.

L’eclissi sarà possibile osservarla via internet in diretta grazie al sito Time and date e alla Dunedin Astronomical Society, il link è disponibile sul sito https://sites.google.com/view/ugoghione/home.

L’anno prossimo, la sera del 12 agosto, in piena estate, l’eclissi sarà in Italia: a Savona sarà oscurato il 93% del Sole e nella vicina Spagna sarà totale.

Domani (22 settembre), poi, comincerà l’autunno alle ore 20,20 la Terra sarà all’equinozio.