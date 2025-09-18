  • News24
Arenzano, presentate le nuove maglie: insieme a Faggiano i testimonial ponentini Andreetto, Secco, Genduso, e Tredici

Domenica il loro esordio per la partita contro la Fezzanese, altro avversario di alto profilo dopo aver battuto il Rivasamba

L’avvio di stagione dell’Arenzano è stato decisamente positive: dopo un buon percorso in coppa, domenica scorsa la squadra di Cocco ha battuto 3-1 una compagine di alta classifica come il Rivasamba. E in questa settimana è arrivata un’altra soddisfazione per l’ambiente, questa volta visiva.

Sono state presentate le nuove maglie della stagione 2025-2026, con tanti ponentini tra i testimonial insieme al genovese Faggiano: Andreetto, Secco, Genduso e Tredici.

L’esordio è fissato per la sfida di domenica prossima contro la Fezzanese.

