Aperto ufficialmente l’Anno Sociale 2025-2026 per il Lions Club Loano Doria

Loano. Apertura ufficiale dell’Anno Sociale 2025-2026 per il Lions Club Loano Doria.

Ieri sera (18 settembre), presso il Ristorante Tiki Beach sul lungomare di Loano, il Club con a capo Santiago Vacca ha visto l’inizio degli incontri per il nuovo percorso Lions 2025-2026.

In un’atmosfera serena e conviviale il presidente ha reso partecipe il Club del programma per il nuovo anno sociale, ricco di appuntamenti importanti per la realizzazione di nuovi Services e per la continuazione di quelli in essere.