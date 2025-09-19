  • News24
Si parte

Aperto ufficialmente l’Anno Sociale 2025-2026 per il Lions Club Loano Doria

Ieri sera (18 settembre), primo incontro presso il ristorante Tiki Beach sul lungomare di Loano

Generico settembre 2025

Loano. Apertura ufficiale dell’Anno Sociale 2025-2026 per il Lions Club Loano Doria.

Ieri sera (18 settembre), presso il Ristorante Tiki Beach sul lungomare di Loano, il Club con a capo Santiago Vacca ha visto l’inizio degli incontri per il nuovo percorso Lions 2025-2026.

In un’atmosfera serena e conviviale il presidente ha reso partecipe il Club del programma per il nuovo anno sociale, ricco di appuntamenti importanti per la realizzazione di nuovi Services e per la continuazione di quelli in essere.

