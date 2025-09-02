Anziana in mare fatica a tornare a riva: intervento di salvataggio di due bagnini a Pietra Ligure

Pietra Ligure. Intervento di salvataggio in mare questa mattina a Pietra Ligure, nello specchio d’acqua di fronte ai Bagni Walter.

Probabilmente a causa della stanchezza, un’anziana, mentre tornava da una nuotata dalla boa dei 200 metri insieme ad un’altra persona, ha avuto difficoltà e ha chiamato i soccorsi. Immediato l’intervento degli assistenti di salvataggio dei Bagni Walter, tra i quali il co-titolare dei bagni, Mattia Rinaldi, e il collega Enrico Pignatta.

I due sono saliti sul pattino di salvataggio per raggiungere le donne e accompagnarle in sicurezza verso riva. Una delle due, particolarmente stanca, è stata recuperata con l’aiuto del moscone, mentre l’altra è riuscita a rientrare autonomamente, spinta solo per alcuni metri verso riva attaccata al pattino.

Sul posto, a supporto, sono intervenuti anche i bagnini dei Bagni Aurelia, ma il loro aiuto fortunatamente non è stato necessario. Entrambe le donne, infatti, sono tornate a riva senza alcuna ferita e non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza.

Un salvataggio che dimostra ancora una volta l’importanza della presenza dei bagnini e della loro prontezza nell’assicurare la sicurezza dei bagnanti.