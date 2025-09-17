  • News24
Consulenze

Andrea La Mattina consulente della Regione per la Blue Economy. Bucci: “Competenza ed esperienza per un settore strategico”

Fornirà al presidente Bucci supporto giuridico in materia di diritto marittimo e portuale, anche al fine di definire strategie regionali per lo sviluppo sostenibile dell'economia del mare

Andrea La Mattina

Liguria. Il presidente della Giunta Regionale, Marco Bucci, ha nominato il professor Andrea La Mattina Senior Consultant per attività di consulenza strategica e giuridica nell’ambito delle politiche regionali per la Blue Economy.

La Mattina – avvocato con esperienza ventennale dello studio legale BonelliErede, professore di diritto della navigazione, titolare di cattedra alla Università degli Studi di Napoli Federico II e già membro del comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – fornirà al presidente Bucci supporto giuridico in materia di diritto marittimo e portuale, anche al fine di definire strategie regionali per lo sviluppo sostenibile dell’economia del mare. L’incarico avrà inoltre a oggetto il supporto nel coordinamento tra Regione Liguria e gli stakeholder del settore (porti, università, imprese e altri enti locali).

“Sono grato al professor La Mattina per aver accettato di mettere a disposizione di Regione Liguria, a titolo gratuito, la propria competenza ed esperienza – commenta il presidente Marco Bucci -. Per un settore strategico come quello della Blue Economy è fondamentale poter contare sul contributo di profili professionali di così alto livello e sono certo che la sua consulenza aiuterà Regione a raggiungere nuovi e importanti risultati”.

