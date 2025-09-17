Andrea La Mattina consulente della Regione per la Blue Economy. Bucci: “Competenza ed esperienza per un settore strategico”

Liguria. Il presidente della Giunta Regionale, Marco Bucci, ha nominato il professor Andrea La Mattina Senior Consultant per attività di consulenza strategica e giuridica nell’ambito delle politiche regionali per la Blue Economy.

La Mattina – avvocato con esperienza ventennale dello studio legale BonelliErede, professore di diritto della navigazione, titolare di cattedra alla Università degli Studi di Napoli Federico II e già membro del comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – fornirà al presidente Bucci supporto giuridico in materia di diritto marittimo e portuale, anche al fine di definire strategie regionali per lo sviluppo sostenibile dell’economia del mare. L’incarico avrà inoltre a oggetto il supporto nel coordinamento tra Regione Liguria e gli stakeholder del settore (porti, università, imprese e altri enti locali).

“Sono grato al professor La Mattina per aver accettato di mettere a disposizione di Regione Liguria, a titolo gratuito, la propria competenza ed esperienza – commenta il presidente Marco Bucci -. Per un settore strategico come quello della Blue Economy è fondamentale poter contare sul contributo di profili professionali di così alto livello e sono certo che la sua consulenza aiuterà Regione a raggiungere nuovi e importanti risultati”.