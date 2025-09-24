Andora Sport Days 2025: due giorni di sport, divertimento e inclusività al Parco delle Farfalle

Andora. Autunno tempo di buoni propositi. Ricominciano. Pieno ritmo le attività sportive e Andora propone un fine settimana dedicato agli appassionati di attività sportiva. Il 27 e 28 settembre 2025, Parco delle Farfalle di Andora ospita, Andora Sport Days, un evento sportivo unico dedicato a tutti gli appassionati di attività fisica, movimento e divertimento.

L’iniziativa coorganizzata da TF7Action Sport con il Comune di Andora si svolgerà due intere giornate, offrendo esperienze coinvolgenti e momenti di aggregazione per famiglie, giovani e adulti, con particolare attenzione all’inclusività, proponendo attività adatte anche a portatori di disabilità.

Programma dell’evento

Sabato 27 settembre

– Apertura degli spazi e accoglienza partecipanti

– Sessioni di sport all’aperto (fitness, yoga, giochi di squadra) aperte a tutti

– Attività per bambini, famiglie e partecipanti con disabilità

– Esibizioni sportive e dimostrazioni inclusive

Domenica 28 settembre

Corsa su percorso di 5 chilometri con premi ad estrazione

Nel parco:

– Gare amatoriali e tornei aperti al pubblico

– Workshop e laboratori tematici inclusivi

– Momenti di animazione e intrattenimento

– Chiusura con attività di gruppo e saluti finali

“Andora Sport Days nasce con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva, lo stile di vita sano e l’inclusione sociale, offrendo esperienze coinvolgenti e interattive per tutti – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Ilario Simonetta- L’evento punta a creare un momento di aggregazione che valorizzi la partecipazione di ogni persona, indipendentemente dalle abilità fisiche, e a favorire la condivisione di momenti di divertimento e sport in un contesto sicuro e stimolante”.