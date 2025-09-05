  • News24
Avviso

Andora, il 9 settembre intervento sugli impianti di E-distribuzione: possibili disagi nell’erogazione dell’acqua in frazione Conna

Rivieracqua provvederà a monitorare la situazione della rete acquedottistica fino al ritorno all'ordinaria gestione

rubinetto acqua

Andora. Martedì 9 settembre, a causa di un intervento programmato da parte di E-distribuzione sui propri impianti, sarà interrotta la fornitura di energia elettrica che alimenta gli impianti denominati “sollevamento Garassini” e “Sorgenti Beulle” nel Comune di Andora. Lo comunica Rivieracqua.

Per questo nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 16 circa potranno registrarsi diffusi cali di pressione e, localmente, transitorie interruzioni nell’erogazione dell’acqua presso le utenze in frazione Conna nel Comune di Andora.

Rivieracqua provvederà a monitorare la situazione della rete acquedottistica fino al ritorno all’ordinaria gestione.

“Ci scusiamo anticipatamente con l’utenza –  dicono da Rivieracqua -, precisando che si tratta di disservizio non dipendente da Rivieracqua Spa ma conseguenza di attività di terzi”.

