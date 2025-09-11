Andora, il 13 settembre torna la Festa del Volontariato e delle Associazioni

Andora. Andora si prepara ad accogliere la Festa del Volontariato e delle Associazioni, un’intera giornata dedicata alla solidarietà, all’impegno civico e alla condivisione. L’evento, organizzato dalla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Andora con il Patrocinio del Comune di Andora, si terrà sabato 13 settembre 2024 presso il Parco delle Farfalle, dalle ore 11:30 alle 23:00.

La manifestazione a cui hanno aderito 24 associazioni, propone un programma di intrattenimento con musica, cucina tipica, giochi per i bambini e tante iniziative pensate per tutte le età. Saranno allestiti stand gastronomici con apertura alle ore 12:00 e 19:00.

L’obiettivo principale della giornata è quello di valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato presenti sul territorio e di raccogliere fondi a sostegno del progetto Fra Bike promosso dalla Fondazione Sacra Famiglia Onlus

“Vista le recente inaugurazione da parte del Comune della pista ciclabile di Andora – spiega Sara Bombardieri Presidente della Croce Bianca di Andora– Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al progetto di mobilità inclusiva Fra Bike che vuol mettere a disposizione dei 200 ospiti dell’Istituto Sacra Famiglia, 20 biciclette speciali a pedalata assistita, adatte a tutte le fragilità. Progettate per persone con disabilità, permettono a tutti di godere dei benefici del ciclismo e quindi di poter frequentare la nostra ciclopedonale. E’ bellissimo vedere tutti i volontari uniti e coesi su un progetto che è importante sostenere perché inclusivo e regala momenti di serenità”.

Le biciclette da acquistare sono di tre tipi per soddisfare esigenze diverse: i tandem per chi ha parziale autonomia motoria, i modelli con pedane per le carrozzine e, infine, i risciò con sedute coperte.

“Sono personalmente commosso e riconoscente per questa iniziativa e per la sensibilità dimostrata da tutto il territorio andorese nei confronti di Fondazione Sacra Famiglia Onlus che sono onorato di poter rappresentare a nome di tutti i nostri ospiti e dei dipendenti grati per il sostegno – ha dichiarato il dottor Albino Accame Direttore dell’Istituto Sacra Famiglia di Andora – La festa delle Associazioni ha lunga tradizione ad Andora, sempre sostenuta dall’Amministrazione comunale che ringrazio tantissimo, insieme alla Croce Bianca che ha avviato l’iniziativa a favore del progetto Fra Bike, subito sostenuto da tutti: la festa sarà anche l’occasione per ricordare la nostra Educatrice scomparsa prematuramente, Antonella Ravaglio. Andora è da sempre un terreno fertile dove molte associazioni operano in maniera continua a sostegno del tessuto sociale locale, senza sosta e con sempre maggiore impegno. La Festa settembrina è l’occasione per trovare unità e valorizzare il lavoro e la fatica fatta durante tutto l’anno”

Taglio del nastro, il 13 settembre alle ore 11.00 alla presenza delle autorità locali e delle associazioni.

“La Festa del Volontariato costituisce un momento significativo per rendere omaggio a tutti i volontari che, con dedizione e senso civico, offrono servizi di assistenza preziosi alla cittadinanza. La loro presenza, accanto agli Enti e alle strutture pubbliche, si manifesta anche nella capacità di promuovere iniziative culturali, ricreative e sociali che rafforzano i legami comunitari.”- ha dichiarato il Vice Sindaco con delega ai Rapporti con le Associazioni Daniele Martino.