Andora, bilancio positivo per il Campo Solare 2025

Andora. Con l’avvio del nuovo anno scolastico giunge anche il bilancio del Campo Solare 2025 di Andora, che ha accompagnato i bambini durante i mesi estivi e ha ottenuto un giudizio a pieni voti da parte delle famiglie.

Dal sondaggio anonimo realizzato tra i genitori emerge che la stragrande maggioranza ha assegnato la valutazione di “ottimo”, confermando la qualità del servizio proposto. Nel corso dell’estate il Campo Solare ha accolto a luglio 79 bambini e 60 ad agosto, con età compresa fa i sei e gli undici anni. Tutte le domande di domande di iscrizione sono state accolte.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Risso ringrazia gli operatori del Campo solare per il risultato raggiunto “Siamo lieti che i contenuti proposti siano stati così apprezzati. La serenità e l’entusiasmo con cui i bambini partecipavano alle attività lasciavano già prevedere un giudizio positivo, ma siamo comunque molto felici di aver trasformato il Campo Solare in una vera occasione di divertimento per i più piccoli e in un sostegno concreto alle famiglie che, durante l’estate, lavorano. È stato un luogo dove vivere esperienze guidate, fare amicizia e crescere insieme”.

L’Amministrazione comunale di Andora conferma l’impegno a proseguire e potenziare un servizio in sintonia con le richieste delle famiglie.