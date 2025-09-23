Anci Liguria analizza il disegno di legge Montagna: “Fondamentale per i piccoli Comuni e per le comunità montane”

Liguria. Martedì 10 settembre 2025 il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge Montagna “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, una normativa attesa da tempo, che mira a porre basi concrete per contrastare lo spopolamento e la fragilità economico-infrastrutturale dei territori montani.

La Commissione Montagna di Anci Liguria, presieduta dal sindaco di Bormida Daniele Galliano, si è riunita questa mattina per l’illustrazione e l’analisi del provvedimento: “La nuova legge è una notizia eccellente, poiché sono sette anni che stiamo lavorando come Anci Liguria per portarla avanti – afferma Daniele Galliano, Coordinatore della Commissione Montagna di Anci Liguria e Componente della Commissione nazionale Anci Montagna – Questa legge è fondamentale per i piccoli Comuni e per le comunità montane perché assicurerà contributi sostanziali per la sanità, la scuola, il diritto a costruire una famiglia, a fare impresa e per la tutela dell’ambiente”.

La legge prevede circa 209 milioni di euro. Il Senatore Calderoli ha confermato che 105 milioni saranno destinati esclusivamente ai Comuni montani, a differenza del passato, quando i fondi venivano assegnati anche a Comuni parzialmente montani. I restanti fondi saranno a disposizione della Regione, che ne deciderà la gestione.

Galliano ha sottolineato che questo nuovo criterio di assegnazione è cruciale: “In un Paese dove il 35% del territorio è montano, è assurdo che il 55% dei Comuni sia classificato come tale. Questa situazione è giunta al termine, e i fondi andranno a chi ne ha davvero bisogno”.

Pur riconoscendo che la legge non risolverà tutti i problemi, Galliano la definisce un passo fondamentale: “Questa legge garantirà un livello di civiltà almeno accettabile per le nostre comunità montane”, conclude.

L’esame odierno del ddl Montagna è parte di un percorso di illustrazione del provvedimento ai Comuni liguri da parte di Anci Liguria, e verrà presentato anche giovedì 25 nell’ambito della Consulta Piccoli Comuni.