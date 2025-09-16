Altare, la Vallechiara entra a regime e il 3 ottobre inaugura la nuova vita dell’acqua che disseterà gli Emirati Arabi

Altare. Sono ormai entrate a regime le linee produttive di imbottigliamento della Nuova Terme Vallechiara e per il prossimo 3 ottobre è prevista l’inaugurazione ufficiale della realtà imprenditoriale di località Lipiani, ad Altare, fondata nel 1965 e rimasta inattiva dal 2017 fino all’acquisizione, avvenuta di recente, da parte della cordata italo-araba che ora disseterà le terre più aride con il “petrolio” della Valbormida.

La Nuova Terme Vallechiara Srl ha investito oltre dieci milioni di euro per ridare vita alle fonti, cinque in tutto, che in questi anni sono state coltivate con cura e che ancora oggi garantiscono proprietà organolettiche ottimali, tanto che vengono consigliate per la preparazione degli alimenti dei neonati.

Con una portata di venti litri al secondo, con l’acqua che viene raccolta nei tre serbatoi da 750 metri cubi l’uno, si conta di produrre circa sessanta milioni di bottiglie all’anno, di cui l’80% sarà esportato a Dubai dove i vertici aziendali possiedono una catena di strutture alberghiere, mentre il restante venti per cento rimarrà sul mercato italiano, non per fare concorrenza alla grande distribuzione ma per mantenere anche “a casa” un prodotto con alti standard qualitativi e soddisfare le richieste locali. Sul fronte occupazionale, sono una quarantina gli addetti che lavorano nell’impianto all’avanguardia, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello sulla sicurezza.

“Le sorgenti sono conosciute fin dal X secolo d.C, per la natura della loro acqua e una vera fonte di salute e vitalità, indispensabile per la cura e l’equilibrio di tutti noi”, specificano dall’azienda.