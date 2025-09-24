Alluvione Val Bormida, danni agli stabilimenti Verallia: “Entro una settimana pieno ripristino degli impianti”

Le eccezionali precipitazioni che hanno colpito la Liguria nei giorni scorsi hanno avuto conseguenze anche sugli stabilimenti del gruppo Verallia.

Gli impianti di Dego e Carcare sono attualmente operativi, seppure a regime ridotto. Grazie alla disponibilità e alla prontezza delle maestranze, che si sono prodigate con grande impegno nella gestione dell’emergenza, è stato possibile contenere l’impatto sulle attività produttive e salvaguardare la continuità del business al servizio dei clienti. Verallia prevede di riportare i due stabilimenti alla piena operatività entro la fine della settimana.

Più complessa la situazione presso Ecoglass di Dego, società del gruppo Verallia specializzata nel riciclo del vetro, già colpita da un evento analogo meno di un anno fa. “A distanza di soli 11 mesi, il ripetersi di un’alluvione di questa intensità impone una riflessione profonda e la necessità di avere risposte rapide e strutturate da parte delle Istituzioni, affinché le imprese e i territori possano essere supportati in maniera efficace di fronte a fenomeni meteorologici sempre più frequenti e violenti. Sono in corso verifiche per quantificare i danni e definire le modalità di ripristino” afferma l’azienda.

“Inoltre, anche in occasione di eventi meteo meno estremi, si sono già verificati problemi rilevanti legati all’interruzione della fornitura elettrica, che hanno comportato fermi produttivi con impatti significativi sull’attività industriale. Un ulteriore segnale della vulnerabilità delle infrastrutture locali di fronte a condizioni atmosferiche sempre più imprevedibili”.

“Con questo impegno, Verallia conferma la propria vicinanza al territorio ligure, rinnovando il legame con la Val Bormida e ribadendo la volontà di essere un partner affidabile per le comunità locali, contribuendo alla ripresa produttiva e alla costruzione di un futuro più resiliente e sostenibile” conclude il gruppo industriale.