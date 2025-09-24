Val Bormida. Visita del consigliere regionale Angelo Vacarezza nei territori della Val Bormida colpiti dall’alluvione con ingenti danni a seguito dell’ondata di maltempo.

“La prima tappa della giornata è Giusvalla, dove ho incontrato il sindaco Marco Perrone. Ci siamo confrontati sulla situazione del Comune successivamente ai giorni dell’alluvione, decisamente critica”.

“Giusvalla necessita di una cifra che oscilla fra i 600 e i 700 mila euro. Va da sé che per un piccolo Comune come questo la difficoltà è davvero rilevante, non solo economicamente, ma anche per quello che riguarda la compilazione delle schede da trasmettere per ottenere le somme necessarie” afferma il consigliere Vaccarezza.

“Seconda tappa a Dego, insieme al sindaco Franco Siri. Anche qui sono in corso interventi importanti: il Comune si è attivato tempestivamente per la redazione delle schede di somma urgenza” aggiunge ancora il consigliere regionale.

“Questa però è stata una tappa particolare. Vedete, quando si parla di questi eventi ci si concentra inevitabilmente sui numeri. Oggi, però, ammetto di averci messo un po’ di cuore. Prima di andare via ho fatto un sopralluogo nella zona industriale di via Marchisio e ho incontrato i titolari delle aziende che operano lì. Ho letto sui loro volti molta preoccupazione e dolore: hanno assistito, ancora una volta, al ripetersi della situazione già vissuta dopo la precedente alluvione. I danni ammontano a milioni di euro e hanno colpito duramente le loro attività. È chiaro che una simile condizione non può più ripetersi né essere tollerata”.

L’intervento sul fiume Bormida è assolutamente necessario e deve essere risolutivo, per garantire finalmente sicurezza e stabilità”.

“Anche questa volta dobbiamo essere grati che la situazione non si sia evoluta nel modo più tragico: abbiamo seriamente rischiato di contare vittime. E il fatto che ciò non sia accaduto non può diventare una scusa per non intervenire. I segnali ci sono, e continuano ad arrivare: la politica non può più ignorarli” sottolinea Vaccarezza.

“Terza tappa a Piana Crixia, insieme al sindaco Massimo Tappa. Per fortuna, questa volta Piana non ha subito danni gravi, se non in località Borgo, dove si è verificata la frana del parcheggio e altri smottamenti che interessano l’intero fronte dell’abitato.

Come già accaduto a Dego, la riflessione è la stessa: il fiume Bormida ha superato i livelli di guardia”.

“Il fatto che non ci siano stati danni molto pesanti o, peggio, conseguenze per le persone, non significa che non si tratti comunque di un campanello d’allarme. Questa situazione non può più essere affrontata solo con soluzioni provvisorie. Serve un intervento strutturale sul fiume, e deve essere fatto al più presto” conclude il consigliere regionale.