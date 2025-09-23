Alluvione in Valbormida, Pastorino (LC): “La Liguria paga ancora l’assenza di prevenzione”. Giampedrone: “Parole offensive e senza senso”

Liguria. “Ancora una volta la Liguria si trova in ginocchio dopo le piogge intense delle ultime ore. In Valbormida i comuni di Cairo, Carcare, Dego e Pontinvrea hanno subito allagamenti, frane e danni a case, attività commerciali e zone industriali. Nel levante, tra La Spezia, Lerici, Sarzana e Porto Venere, un violento nubifragio ha trasformato strade e piazze in fiumi, con oltre 70 millimetri di pioggia caduti in un’ora. Non siamo di fronte a eventi straordinari ma a fenomeni sempre più frequenti che si abbattono su un territorio fragile e segnato dal dissesto idrogeologico . È inaccettabile che, dopo ogni alluvione, la Regione si limiti a interventi emergenziali, senza mai costruire una vera strategia di prevenzione. Gli stessi paesi della Valbormida erano già stati colpiti meno di un anno fa: non possiamo continuare a lasciare cittadini, imprese e amministrazioni locali soli di fronte a disastri annunciati”.

Così Gianni Pastorino, capogruppo della lista “Andrea Orlando Presidente” in Consiglio regionale e rappresentante di Linea Condivisa, che aggiunge: “L’entroterra ligure rappresenta il punto più debole ma anche più prezioso della regione: le vallate interne sono il presidio umano e ambientale che tiene in equilibrio l’intera Liguria. Se l’entroterra si spopola e si degrada, anche la costa perde stabilità e sicurezza. Per questo servono investimenti seri e continuativi: manutenzione dei rii e dei versanti, messa in sicurezza delle strade, piani di prevenzione e monitoraggio. Non bastano le conferenze stampa dopo l’alluvione: servono scelte politiche coraggiose, che mettano al centro la cura del territorio e delle comunità che lo abitano”.

“È necessario che la giunta regionale convochi un tavolo con Comuni, Province e Autorità di bacino per avviare un piano straordinario di prevenzione idrogeologica. Mettendo adeguati stanziamenti a bilancio. La Liguria deve smettere di inseguire le emergenze e iniziare finalmente a prevenirle”, conclude Pastorino.

La replica dell’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone non si è fatta attendere: “Le parole del consigliere Pastorino sono prive di senso e profondamente offensive verso un’amministrazione regionale che negli ultimi anni ha investito sul territorio ligure oltre 1 miliardo di euro in opere strutturali di prevenzione e, per la prima volta in Italia, per aumentare la resilienza, con cifre mai viste prima e un sistema senza precedenti per l’erogazione dei fondi sulla base delle priorità indicate dai sindaci. Basti pensare alle centinaia di migliaia di euro stanziate per i nuovi argini del Vara e del Magra nello spezzino, solo per fare un esempio. Per la Valbormida è stata la Giunta di centrodestra a stanziare ben 9 milioni di euro per affrontare in modo complessivo il tema molto complesso dell’asta del Bormida, dopo cinquant’anni di inerzia”.

“Nelle prossime ore invieremo a Roma la richiesta di riconoscimento dello Stato di emergenza per la Val Fontanabuona, inserendo nella relazione anche il quadro della situazione della Valbormida – prosegue Giampedrone – in modo da accelerare il più possibile l’iter. Di questo ho già parlato personalmente ieri con il vice capo Dipartimento nazionale Natale Mazzei, evidenziandogli l’urgenza di accelerare il più possibile l’erogazione dei ristori ai privati per l’emergenza dell’anno scorso per dare loro un po’ di respiro. Certamente gli eventi cui assistiamo sono senza precedenti ma la Liguria sa reagire con grande tempestività ed efficacia, rispristinando in poche ore strade e collegamenti per chi era isolato. In altre regioni, purtroppo, le conseguenze sono state tragiche e spesso la nostra Protezione civile è intervenuta in soccorso alla popolazione”.

“Per questo non solo respingiamo le accuse al mittente – conclude Giampedrone – ma rivendichiamo anche l’enorme lavoro senza precedenti portato avanti nell’ultimo decennio per la messa in sicurezza del nostro territorio, al fianco dei sindaci che abbiamo sempre sostenuto grazie ad un sistema di Protezione civile riconosciuto come un modello a livello nazionale”.