Val Bormida. “Questa mattina il risveglio è stato duro per tante comunità della Valbormida. Le immagini che arrivano da Cairo, Carcare e dagli altri Comuni colpiti raccontano una realtà difficile, segnata da frane, allagamenti e attività commerciali gravemente danneggiate”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo i gravi danni che hanno interessato il territorio valbormdese colpito dall’ondata di maltempo.

“Sin dalle prime ore ho seguito con apprensione quanto stava accadendo e, dopo un momento di riflessione, ho deciso di non recarmi subito nei luoghi dell’alluvione per non essere di intralcio. L’ho fatto per rispetto del lavoro intenso che i sindaci, i volontari della Protezione Civile, le forze dell’ordine e i tecnici stanno portando avanti per mettere in sicurezza il territorio e aiutare la popolazione”.

“Sono in costante contatto con molti sindaci della Valbormida e ho inviato loro una lettera per esprimere la mia piena vicinanza e la totale disponibilità a supportarli, sia sul piano operativo che istituzionale. Nei prossimi giorni – quando sarà superata la fase più critica – sarò sul territorio per incontrare le amministrazioni, i cittadini e gli operatori, e per comprendere da vicino quali azioni potranno essere messe in campo per rialzarsi velocemente” conclude.

La lettera ai sindaci della Val Bormida