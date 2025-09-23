Cairo Montenotte. Approfittando della chiusura delle scuole, nella giornata di oggi sette ragazzi di 13 anni si sono rimboccati le maniche per aiutare a ripulire dal fango le zone di Cairo Montenotte interessate dai danni provocati dall’alluvione di ieri, lunedì 22 settembre.
Muniti di stivali, secchi e pale, i giovani volontari hanno lavorato durante, dimostrando spirito di comunità e grande senso civico.
Il loro contributo, seppur simbolico, è stato accolto con gratitudine dagli abitanti delle aree colpite.
L’episodio conferma ancora una volta come, anche nelle situazioni di emergenza, la solidarietà e la collaborazione possano nascere dai più giovani, diventando esempio per l’intera cittadinanza.