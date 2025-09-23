Cairo Montenotte. Prosegue l’azione di bonifica e pulizia dell’ospedale di Cairo Montenotte colpito dall’alluvione del 22 settembre, che ha provocato gravi allagamenti e danni alla strutture sanitarie.

In merito alla gestione dell’emergenza, “le sedute di dialisi della settimana in corso e gli interventi di chirurgia ambulatoriale sono stati riprogrammati presso i presidi ospedalieri di Savona ed Albenga, in attesa dell’esito dei campionamenti idrici” precisa l’Asl 2 Savonese.

“Il piano sotterraneo, in particolare l’area dell’ex Maddalena, è quello maggiormente danneggiato dall’allagamento mentre nei locali dell’ex Radiologia e del Laboratorio Analisi i danni appaiono più contenuti, ma si rende comunque necessaria una bonifica completa degli ambienti e del materiale presente al fine di verificare il funzionamento delle attrezzature presenti”.

“La Direzione sta valutando il posizionamento di barriere anti-allagamento per incrementare la protezione della struttura ospedaliera”.

Il prossimo incontro di coordinamento tra le strutture aziendali è fissato per martedì 30 settembre alle ore 10, al fine di monitorare l’evoluzione delle attività di ripristino di tutti i servizi presenti.

Maltempo in Valbormida, la situazione all’ospedale di Cairo

“La Direzione di Asl2 coglie l’occasione per ringraziare i Vigili del fuoco, la Protezione civile e tutto il personale dell’Ospedale di Cairo che, come sempre, ha dimostrato grande impegno e competenza nella gestione dell’emergenza” conclude l’Asl 2.

Nella seduta del Consiglio regionale odierna, l’assessore Massimo Nicolò, rispetto all’ondata di maltempo che ha colpito ieri la zona, dopo un sopralluogo ha aggiornato sulle condizioni dell’ospedale e ha precisato che il piano terra è in ordine e che le attività sanitarie sono comunque funzionanti, in attesa di un pieno ritorno alla normalità dopo le verifiche tecniche e gli interventi necessari al plesso ospedaliero.