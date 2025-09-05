Alluvione Albenga, Piana: “Regione pronta a nuovi fondi”. E avverte Coldiretti: “Stanco delle fughe in avanti sui giornali”

Albenga. Non si è fatta attendere la replica di Regione Liguria, attraverso il vicepresidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, all’attacco lanciato nelle scorse ore da Coldiretti sui fondi destinati alle imprese agricole ingaune colpite dall’alluvione del 5 settembre scorso ad Albenga.

Ad un anno dall‘alluvione che, il 5 settembre 2024, ha devastato la Piana di Albenga, la Regione Liguria ribadisce il proprio impegno nel sostenere concretamente le imprese agricole colpite.

“All’indomani dell’alluvione mi sono recato immediatamente sul territorio per i sopralluoghi, incontrando agricoltori, associazioni di categoria e amministratori locali – dichiara il vicepresidente -. Da subito abbiamo attivato tavoli di confronto e riunioni anche in comune ad Albenga per definire insieme la strada da seguire. Gli accordi raggiunti prevedevano di mettere a disposizione risorse destinate alla messa in sicurezza del Rio Carendetta, perché la priorità era ed è quella di evitare che simili eventi possano ripetersi, ma se oggi le esigenze sono mutate e si ritiene necessario destinare risorse a ristori diretti per le aziende agricole la Regione è pronta a farsi carico anche di questo, individuando ulteriori fondi e misure specifiche”.

Secca la conclusione di Piana: “Basterebbe avere i giusti rapporti istituzionali invece di fare fughe in avanti sui giornali. Un comportamento che non trovo corretto e di cui sono sinceramente stanco – sottolinea il vicepresidente. Il comparto della Piana di Albenga – conclude Piana – è un patrimonio non solo ligure, ma nazionale, e continueremo a lavorare per difenderlo con azioni concrete e risorse mirate, mantenendo il dialogo con chi rappresenta il settore, purché nel rispetto dei ruoli e delle corrette interlocuzioni istituzionali”.