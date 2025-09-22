Carcare. “Un incubo che si ripete. Siamo stanchi di spalare fango.” È il grido di dolore dei commercianti di via Garibaldi a Carcare, intervistati da IVG.it, dopo l’ennesima alluvione che ha colpito la Val Bormida nella notte tra ieri (21 settembre) e oggi (22 settembre).

Fiumi e rii sono esondati in più punti e l’acqua, come nel recente passato, ha invaso nuovamente le strade e i negozi, mettendo in ginocchio molte attività commerciali già provate dalle precedenti ondate di maltempo.

Un danno economico pesante, al quale si aggiunge anche il peso morale di chi ha visto, per l’ennesima volta, vanificare i propri sforzi.

Ne sono testimonianza le parole di Laura, titolare de “L’orto di Laura”: “Sono entrati 20 centimetri d’acqua, fuori anche mezzo metro. Tutte le volte che piove entra. Per fortuna i danni sono relativi, ma ci vuole tanto lavoro. Speriamo di riaprire nel pomeriggio”.

Il bar Momento si trova nella stessa situazione: “Siamo di nuovo nella stessa situazione dopo pochi mesi. Facciamo la conta dei danni, siamo piccole attività e investiamo tutto qui. Purtroppo contro il tempo non si può fare nulla, speriamo almeno che le assicurazioni coprano. Ho appena ristrutturato tutto, sono moralmente a terra. Siamo tutti a fare polemica, ma nessuno scende ad aprire i tombini”.

Anche Cartorange deve fare i conti con i problemi causati dall’alluvione: “Non abbiamo ancora controllato i pc, speriamo non si siano rotti. Di solito metto delle barriere, ma questa volta siamo stati presi impreparati. Solitamente avendo l’ingresso rialzato, l’acqua non entra mai, stavolta invece sì”, anche a dimostrazione dell’eccezionalità dei fenomeni che si sono abbattuti sulla Val Bormida.

Ed anche nel negozio di vestiti Noir i danni sembrano ingenti: “È successo lo scorso autunno e ora siamo di nuovo qua. Abbiamo danni al pavimento, ai mobili e anche parte della merce. Non abbiamo ancora avuto modo di fare la conta, ma sono ingenti”.

Fortunatamente non tutte le attività hanno subito gravi danni. Il titolare di Shero’s, negozio di abbigliamento vicino al fiume, ha raccontato: “Abito qui vicino, alle 5 ho controllato il fiume e in 10 minuti si è ingrossato. Sono così corso in negozio per mettere le paratie e fortunatamente sono riuscito a evitare i danni”.

Diversa invece la situazione del bar La Pesa, unica delle attività commerciali citate che si trova fuori da via Garibaldi, ma che sta vivendo un’esperienza drammatica: “La situazione è inverosimile, non abbiamo più parole. Siamo davvero stufi. Speriamo che alzino il famoso muro che da anni ci promettono, ma nessuno lo fa. L’acqua si è alzata in pochissimi minuti, alle 5 sono venuta a lavorare e in 5 minuti è degenerato tutto. Ho cercato di scappare passando sul pontino, ma arrivata in via Garibaldi l’acqua ha sommerso la macchina. Sono scesa e l’acqua mi arrivava quasi alle spalle”.