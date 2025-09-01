Allerta gialla, struttura temporalesca stazionaria sul savonese: a Quiliano oltre 100 mm in un’ora

Quiliano. 101 mm/h nel comune di Quiliano (Montagna), 72,6 mm/h al Colle di Cadibona e 55,6 mm/h a Calice Ligure; a Santuario di Savona in 30 minuti sono caduti 66,8 mm di pioggia. Sono i dati rilevati dalle centraline Arpal durante il temporale di oggi pomeriggio.

“Una struttura temporalesca stazionaria – sottolineano da Arpal – rimasta per più di un’ora sul savonese ha prodotto precipitazioni molto intese con cumulate significative“.

E hanno avvertito: “Attenzione alla possibilità di allagamenti localizzati nelle aree urbane ed eventuali criticità”.

Le piogge stanno interessando il centro ponente della regione, dove l’allerta gialla per questo tipo di fenomeni è scattata alle 14:00 e terminerà domani alle 6.00.

La giornata di oggi e di domani sarà caratterizzata da un nuovo passaggio perturbato, associato all’avvicinarsi di una nuova saccatura che affonderà fino al nord Africa portando sulla nostra regione aria calda e relativamente secca dal deserto.

Sul levante della regione (Zone C ed E) l’allerta gialla per temporali inizierà alle 18:00 di oggi, fino alle 13.00 di domani: al momento in quelle zone non si registrano precipitazione.

Nell’estremo ponente, zona A, persiste una bassa probabilità di forti temporali.