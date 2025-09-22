  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Prevenzione

Allerta arancione, in Valbormida nottata critica e all’alba i sindaci decidono di chiudere le scuole

Strade allagate e fiume esondato: difficile raggiungere i plessi per studenti e personale scolastico

valbormida allagata 21 settembre 25

Valbormida. Dopo una nottata di forte maltempo con temporali persistenti e una quantità notevole di acqua che si è abbattuta sulla Valbormida, all’alba di oggi, 22 settembre, molti sindaci hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado.

In particolare la situazione più critica si è avuta nei Comuni di Altare, Cairo, Carcare, Dego, Pallare e Mallare, dove sono esondati rii e affluenti in alcuni punti. Le strade si sono trasformate in fiumi e pertanto sono risultate impraticabili. Anche a Cengio a causa delle numerose frane si è deciso di tenere i plessi chiusi.

Le piogge abbondanti hanno causato allagamenti diffusi anche ad attività commerciali, abitazioni e scantinati, e i Vigili del fuoco, nonchè molti volontari della Protezione civile, sono al lavoro per mettere in sicurezza chi si trova in difficoltà.

 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.