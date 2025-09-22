Allerta arancione, in Valbormida nottata critica e all’alba i sindaci decidono di chiudere le scuole

Valbormida. Dopo una nottata di forte maltempo con temporali persistenti e una quantità notevole di acqua che si è abbattuta sulla Valbormida, all’alba di oggi, 22 settembre, molti sindaci hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado.

In particolare la situazione più critica si è avuta nei Comuni di Altare, Cairo, Carcare, Dego, Pallare e Mallare, dove sono esondati rii e affluenti in alcuni punti. Le strade si sono trasformate in fiumi e pertanto sono risultate impraticabili. Anche a Cengio a causa delle numerose frane si è deciso di tenere i plessi chiusi.

Le piogge abbondanti hanno causato allagamenti diffusi anche ad attività commerciali, abitazioni e scantinati, e i Vigili del fuoco, nonchè molti volontari della Protezione civile, sono al lavoro per mettere in sicurezza chi si trova in difficoltà.