Allerta arancione nel savonese: ecco le scuole chiuse, le decisioni dei sindaci

Liguria. Arpal ha diramato l’allerta massima (arancione) per temporali nella giornata di domani (22 settembre), su tutto il territorio regionale.
Alla luce di questa situazione, i sindaci dei Comuni del savonese potrebbero optare per la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
La redazione di IVG sta contattando la amministrazioni comunali della provincia di Savona per conoscere la loro decisione in merito al regolare svolgimento o meno delle attività didattiche.
In molti casi – lo ricordiamo – non si tratta di una vera e propria “chiusura” delle scuole, ma della semplice sospensione delle attività didattiche. Per i dettagli fare riferimento alle comunicazioni ufficiali dei singoli Comuni.
SCUOLE CHIUSE A:
Albenga
Albisola Superiore
Albissola Marina
Bergeggi
Borghetto Santo Spirito (anche asilo nido, cimiteri, strutture sportive, centro ragazzi, biblioteca)
Borgio Verezzi
Celle Ligure
Finale Ligure
Giustenice
Loano
Pietra Ligure
Savona
Stella
Tovo San Giacomo
Vado Ligure
Varazze
SCUOLE APERTE A:
Altare
Cairo Montenotte
Calizzano
Carcare
Cengio
Cosseria
Dego
Mallare
Millesimo
Murialdo
Osiglia
Pallare
Quiliano (orario ridotto 8-13 senza mensa e doposcuola, trasporto scolastico sospeso)
Roccavignale
In aggiornamento