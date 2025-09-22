Allerta arancione, caos treni: sospesa la circolazione a San Giuseppe di Cairo

Agg. ore 9. La circolazione permane sospesa per condizioni meteo critiche a San Giuseppe di Cairo: i treni Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.
Savona. Questa mattina (22 settembre), poco dopo le 5,50, la circolazione ferroviaria è stata sospesa nella zona di San Giuseppe di Cairo a causa delle condizioni meteo critiche legate all’allerta arancione, con temporali di fortissima intensità che si sono abbattuti sulla Val Bormida.
Vero le 7, la situazione ha mostrato i primi, seppur deboli, segnali di miglioramento, ma la circolazione risulta fortemente rallentata anche nel tratto tra Pietra Ligure e Finale Ligure, a causa un inconveniente tecnico alla linea.
Tra i convogli più penalizzati c’è l’Intercity IC 653 Ventimiglia (4,45) per Milano Centrale (9), che ha accumulato un ritardo di oltre 60 minuti.
Ma tutti i treni hanno forti ritardi che oscillano tra i 30 e i 120 minuti.