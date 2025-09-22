Allerta arancione a Cairo, residenti di corso Dante protestano in Comune: “Siamo di nuovo a bagno”

Cairo Montenotte. “Nemmeno un euro di risarcimento dallo scorso anno e siamo di nuovo al punto di partenza. Non ce la facciamo più, vogliamo delle risposte”. Queste in sintesi le istanze del gruppo di cairesi di corso Dante e via Cesare Battisti, che la scorsa notte sono stati colpiti duramente dall’evento alluvionale e dall’ondata di piena del fiume e che hanno deciso di manifestare, oggi, davanti al municipio.

“Siamo andati di nuovo sott’acqua, abitazioni e attività commerciali distrutte dopo soli undici mesi. Siamo stanchi di vedere i nostri sacrifici andare a bagno”, hanno rimarcato i residenti.

“Questa volta si poteva evitare, nell’alveo c’erano metri cubi di detriti e di fango e sono rimasti lì”, proseguono tra rabbia e amarezza per i nuovi pesanti daneggiamenti.

“Dal 2017 dal ponte Italia 61 a quello degli Aneti il letto è stato pulito quattro volte – risponde il sindaco Paolo Lambertini che ha ricevuto la delegazione in Comune – Non si può asportare materiale dall’alveo”.

“Non possiamo più nemmeno fare un riempimento per le leggi che lo impediscono – prosegue Lambertini – Nessuno vuole minimizzare. Il Comune lo scorso anno ha investito un milione di euro, oltre non riusciamo, ma sproniamo la Regione Liguria affinché sostenga le nostre esigenze”.

E proprio nel pomeriggio di oggi è attesa la visita degli assessori regionali Giacomo Giampedrone per gli aspetti di protezione civile e di intervevnti infrastrutturali, e di Massimo Nicolò per l’ambito sanitario, anche in relazione alla difficile situazione all’ospedale di Cairo Montenote invaso da acqua e fango.