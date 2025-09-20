  • News24
Rogo

Allarme per un incendio boschivo a Murialdo

Sul posto vigili del fuoco e volontari Aib per l'azione di contenimento delle fiamme

vigili del fuoco Vvff generica

Murialdo. E’ stato domato e pare ormai sotto controllo l’incendio divampato nel pomeriggio di oggi nei boschi di Murialdo, in Val Bormida.

L’allarme è scattato per il denso fumo sprigionato dalle fiamme, con l’intervento sul posto da parte dei vigili del fuoco e dei volontari Aib.

L’azione delle squadre a terra ha consentito di contenere il fronte di fuoco, prima di una sua pericolosa propagazione. Il rogo non ha interessato le abitazioni più vicine e non si registrano persone rimaste ferite o intossicate.

Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno provocato l’incendio boschivo. Una volta ultimate le operazioni di bonifica dell’area interessata, si potranno svolgere ulteriori accertamenti sull’accaduto.

