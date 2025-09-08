Alla Madonna del Monte si celebra la “Festa della natività di Maria”

Savona. Questa sera, lunedì 8 settembre, in occasione della Festa della Natività di Maria, la Confraternita sant’Ambrogio di Legino e la Parrocchia di Zinola propongono la funzione religiosa al Santuario della Madonna del Monte con il seguente programma.

Avvìo della processione alle 20,30, dalla località Buggi (capolinea dei bus dal cavalcavia sopra l’autostrada) con la recita del rosario a cura della Confraternita di Legino: “Il cammino in salita e il silenzio della zona aiuteranno alla meditazione dei misteri”.

La polizia locale garantirà l’interruzione del traffico veicolare per permettere la migliore preghiera, con la collaborazione del Gruppo AIB Protezione Civile. La messa nel Santuario sarà celebrata da padre Francesco Rossi, frate francescano, padre guardiano del Convento di Savona. Sarà allestita anche una pesca di beneficenza a cura delle parrocchiane di Zinola.

Completati i lavori di restauro degli stucchi e la ridipintura dei muri laterali e della volta del presbiterio, con la nuova illuminazione si potrà ammirare il lavoro eseguito e, nel contempo, si potrà continuare l’antica tradizione del bacio alla statua marmorea della Madonna col Bambino attraverso la scala che permette di raggiungere la nicchia al centro dell’altare.