Albissola saluta la storica preside Maria Rosalba Malagamba: “Ha fatto crescere la comunità scolastica”

Albissola Marina. Una lettera di saluti istituzionali firmata dall’assessore di Albissola Marina, con delega alle politiche scolastiche, Silvia Tremolati ed indirizzata alla (ormai ex) dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Albisole, Maria Rosalba Malagamba, per il suo pensionamento.

“Da parte mia e di tutta l’amministrazione del Comune di Albissola Marina, i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in tutti questi anni presso l’Istituto Comprensivo delle Albisole. A pochi giorni dalla meritata pensione, ma con un anno scolastico in partenza, mi è capitato di trovarla ancora a scuola, al lavoro, come sempre. Io non ricordo infatti un giorno, un episodio, in cui lei non fosse disponibile!” afferma l’assessore Silvia Tremolati.

“È per questo il grazie più grazie di tutti, per esserci stata con impegno e dedizione, per aver contribuito alla crescita della nostra comunità scolastica”.

“E ancora grazie per la stima e il rispetto, come genitore prima ancora che come assessora, grazie per aver provato a mettersi nei panni degli altri, per aver permesso che la scuola si aprisse al territorio facendo nascere collaborazioni virtuose, che hanno coinvolto l’intera comunità cittadina”.

“La ringrazio ancora per l’energia trasmessa ai nostri bambini e ragazzi, per la pazienza e la cura che ha riservato loro.

Dagli uffici comunali le arrivano i più sentiti ringraziamenti, in virtù della lunga e fruttuosa collaborazione, basata sulla stima reciproca e nell’interesse degli insegnanti e degli studenti. Da parte mia, di Elisa Tomaghelli che ha avuto l’onore di rivestire il ruolo di assessora prima di me e dal sindaco Gianluca Nasuti, da sempre al fianco della scuola, l’augurio di godersi al meglio gli anni a venire” conclude l’assessore albissolese.