Albissola, prosegue il piano di mitigazione del rischio idraulico: in corso l’installazione di 4 nuove griglie

Albissola Marina. Prosegue il piano di mitigazione del rischio derivante da forti piogge avviato in vista dell’inizio dell’autunno dal Comune di Albissola Marina. In questi giorni sono in corso i lavori per l’installazione di quattro nuove griglie per la raccolta ed il deflusso delle acque piovane nella zona compresa tra Viale Liguria e Piazza Liguria.

L’intervento, affidato alla ditta Vezzoso Costruzioni Edili S.r.l., prevede sinteticamente la fornitura e posa di quattro griglie per la raccolta dell’acqua meteorica nei seguenti punti: una griglia davanti all’attraversamento pedonale di Viale Liguria, lato Bar Cafè Dalì; due griglie ambo i lati dall’attraversamento smart tra Viale Liguria e Piazza Liguria ed infine una griglia in Piazza Liguria dall’attraversamento pedonale all’altezza del dehor dell’Hotel Europa.

Per tutti questi nuovi manufatti sono naturalmente comprese, oltre alla relativa posa in opera, le lavorazioni per la realizzazione dei relativi collegamenti con le vicine tubazioni di raccolta delle acque e i relativi scavi e ripristini.

Il Comune spiega: “Si tratta di interventi mirati e puntuali ma funzionali, volti a migliorare la raccolta e il deflusso delle acque piovane in questa particolare zona della città che, per la sua conformazione, va spesso in difficoltà in caso di forti piogge”.

“Oltre all’obiettivo di migliorare per quanto possibile la capacità di raccolta delle acque piovane della zona in questione – dichiara il vicesindaco Luigi Silvestro, che annovera tra le sue deleghe quella ai lavori pubblici -, con queste nuove griglie vogliamo anche migliorare l’accessibilità dei relativi attraversamenti pedonali esistenti ed interessati dai lavori in argomento”.

“Infatti – prosegue il vicesindaco – anche durante le piogge non particolarmente consistenti, davanti alla maggior parte di questi attraversamenti pedonali si formano grosse pozzanghere che rendono difficile l’attraversamento dei pedoni”. Pertanto con questi nuovi interventi confidiamo di eliminare o quantomeno migliorare anche questa criticità attuale”.

“Infine, in previsione di un altro lavoro pubblico che speriamo di attivare quanto prima all’altezza del ‘Prana’, realizzeremo una nuova griglia per la raccolta delle acque piovane anche in quella zona, questo al fine di eliminare o quantomeno ridurre la formazione della solita pozzanghera che si va a formare ostacolando il passaggio dei pedoni che intendono accedere a quel tratto di Lungomare”, conclude Silvestro.