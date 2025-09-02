Albissola Marina, scatta il piano di prevenzione dal rischio piogge: ecco gli interventi su rii e canali

Albissola Marina. “Come oramai di consueto, anche questa estate abbiamo predisposto insieme ai tecnici comunali del Servizio Lavori Pubblici, ed in previsione dell’arrivo della futura stagione autunnale e delle relative piogge, un piano di interventi preventivi di manutenzioni ordinarie per migliorare la resilienza del ns territorio cittadino in caso di forti piogge”.

Lo ha annunciato Luigi Silvestro, vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici.

Il programma prevede un primo ciclo di manutenzioni ordinarie mirato alla pulizia e svuotamento delle caditoie e griglie stradali di raccolta delle acque piovane, i cui cui lavori sono già iniziati dai primi giorni di agosto da parte della squadra degli operai comunali e che continueranno ad eseguire fino all’inizio di autunno, con un ordine di priorità sulla base delle zone ritenute più sensibili e/o a maggior rischio allagamenti.

Un secondo ciclo di interventi riguarda invece le manutenzioni affidate a ditte esterne; In particolare a metà settembre avvieremo anche un servizio di pulizia con canal jet e sonde desabbiatrici, per la rimozione e aspirazione di eventuale materiale solido sedimentatosi lungo i principali canali di raccolta delle acque bianche cittadine (ad esempio in Via Donizetti, Via Rossini, Via Cilea), al fine di ripristinarne la completa funzionalità.

Sempre nelle prossime settimane, appena le ditte incaricate daranno la loro disponibilità e con condizioni meteo stabili, è inoltre in previsione un intervento di pulizia dei canneti lungo l’argine del Sansobbia, che è il principale corso d’acqua cittadino. Previsti anche interventi di pulizia e sfalcio della vegetazione infestante anche in vari corsi d’acqua “minori” come ad esempio Il Rio Basci, Rio Bruciati, Rio Grana e Rio Sodino.

Infine, sono stati già affidati sempre a ditte esterne alcuni lavori per il potenziamento delle griglie di raccolta dell’acqua piovana in alcune aree del centro urbano, come ad esempio in zona di Pza Liguria, mentre una nuova griglia è stata già realizzata in prossimità dell’attraversamento pedonale di fronte ai portici di piazza Rossello.

“Tutte queste operazioni di manutenzione preventiva fanno parte di un Piano d’Azione e di prevenzione dai rischi da temporali che quest’anno ha già visto realizzati vari interventi strutturali finalizzati al miglioramento dell’efficienza e della resilienza della rete comunale di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, penso al recente potenziamento della condotta sottostante ai nuovi parcheggi moto in Cso Bigliati, alla nuova e potenziata tubazione in Via Rossini conclusa a luglio di questa estate, ai lavori di manutenzione, pulizia e messa in sicurezza dei bordi strada e delle cunette stadali della parte alta di via collette che si collega con Savona da via Ranco ed avviati già in questo mese di agosto”.

“Insomma anche quest’anno abbiamo investito come amministrazione civica, risorse importanti, facendolo con una visione chiara che è quella di sistemare le criticità o quantomeno ridurre al minimo possibile gli effetti critici degli eventi atmosferici, cercando di prevenire prima che riparare e lo stiamo continuando a fare con un Piano d’Azione ampio e articolato fatto di vari interventi puntuali, improntati alla prevenzione, quanto alla messa in sicurezza e resilienza del territorio cittadino” conclude l’assessore albissolese.