Albissola Marina, l’11 settembre l’evento benefico “Apericena per Ivan”

Albissola Marina. La vita di un ragazzo comune “messa in pausa” da un’embolia polmonare che, a causa della mancata ossigenazione dovuta ad un arresto cardiaco, ha provocato un significativo danno celebrale. È il 19 settembre 2023 quando Ivan, giovane albissolese frequentante il liceo Scientifico “Orazio Grassi” di Savona, tornando a casa da scuola scivola dalla sella del suo scooter cadendo a terra.

All’apparenza nulla di grave, ma purtroppo da quel momento la vita del ragazzo e della sua famiglia è cambiata per sempre. È così che, dopo la raccolta fondi lanciata lo scorso anno grazie alla quale il giovane ha potuto ricevere cure specialistiche presso una struttura d’eccellenza austriaca, domani (giovedì 11 settembre) la comunità albissolese e non solo tornerà a mobilitarsi per dimostrare tutta la propria solidarietà e vicinanza alla causa.

Dalle ore 20:00 infatti, presso il Soluluna Village di Albissola Marina, è stata organizzata “un’Apericena per Ivan”, iniziativa patrocinata dai Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina che, insieme alla Rari Nantes Savona e molte altre realtà del territorio, hanno voluto ancora una volta rispondere presenti. “Da sempre siamo vicini a Ivan e alla sua famiglia – commenta il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti – e in questo senso la cena di domani rappresenterà un momento davvero importante per sostenere la causa. Ogni contributo è importante”.

Il programma della serata prevede, intorno alle ore 20:30, un’esibizione delle campionesse italiane in carica della squadra di nuoto artistico della Rari Nantes Savona. A seguire inizierà l’apericena con intrattenimento musicale dal vivo. Alle 22:00 prenderà poi il via un’asta benefica con in palio un pallone firmato dai giocatori della prima squadra di pallanuoto della Rari Nantes Savona e alcune ceramiche messe a disposizione da Mazzotti, Monica Viglietti, il Circolo degli Artisti e Ceramiche Pierluca. Alle 23:00 infine avverrà l’estrazione dei premi della lotteria con in palio per il primo classificato un soggiorno in Val d’Aosta per due persone e tanti altri ricchi premi tra cui spicca la tuta della prima squadra di nuoto artistico della Rari Nantes Savona. Gli altri gadget saranno invece offerti da Golf Club Albisola, Hamati Centro Estetico e Beauty Lounge. “L’esortazione ovviamente è quella di partecipare numerosi”, conclude Nasuti.