Albissola, in corso di completamento la pulizia del Sansobbia

Albissola Marina. Ad Albissola è attualmente in corso di completamento la pulizia dalla vegetazione infestante dell’arginatura lungo il torrente Sansobbia, mentre sono già stati ultimati gli altri interventi di taglio del verde infestante sui rii ‘minori’ quali Rio Basci, Rio Bruciati, Rio Grana e Rio Sodino”.

Spiega il vice sindaco e assessore ai lavori Luigi Silvestro: “Data la stagione piovosa in arrivo, è necessario proseguire con le operazioni preventive di messa in sicurezza del territorio relativamente al rischio idrogeologico con particolare riferimento alla pulizia e taglio selettivo della vegetazione infestante presente lungo l’arginatura del torrente Sansobbia e negli alvei dei cosiddetti rii minori. Con un investimento complessivo di 16 mila euro per gli interventi di pulizia dei vari corsi d’acqua cittadini, con lo scopo di ridurre il rischio idraulico in previsione delle piogge, l’ufficio tecnico comunale coordinato ha affidato il compito del taglio della vegetazione infestante e la rimozione di eventuali tronchi e rami caduti e/o potenzialmente pericolosi per il deflusso delle acque a due ditte esterne specializzate in dette lavorazioni. Il sindaco Nasuti ha siglato l’apposita ordinanza per far accedere in alveo dei corsi d’acqua i mezzi da lavoro necessari l’esecuzione delle lavorazioni previste”.

La prima tranche di lavori sono già ultimati in questi giorni e ha interessato i rii minori quali il Rio Basci, il Rio Bruciati, il Rio Grana ed il Rio Sodino, con gli interventi eseguiti dalla ditta Tracce. Questi hanno riguardato le operazioni di pulizia con sfalcio della vegetazione infestante e la rimozione di eventuali alberi o rami caduti potenzialmente pericolosi per il normale deflusso delle acque in caso di forti piogge. Per quanto riguarda invece il Sansobbia, che è il principale corso d’acqua cittadino, i lavori affidati alla ditta Scoiattolo srl sono iniziati questo lunedì e salvo imprevisti dovrebbero proseguire ancora per un paio di giornate. In questo caso le lavorazioni prevedono il taglio della vegetazione infestante compresi i canneti presenti lungo circa 650 metri lineari di argine nel tratto compreso tra via Pergolesi ed il cavalcavia autostradale e l’altro tratto compreso tra via Donizetti, via Palestrina e via Boito.

“Questo intervento di manutenzione ordinaria che la nostra amministrazione predispone oramai da diversi anni, interessando a rotazione tutti i vari corsi d’ acqua cittadini dai principali ai minori,

è mirato, insieme a tutte le altre azioni di manutenzione già avviate dall’inizio di questa stagione estiva come la pulizia delle caditoie cittadine, il potenziamento del numero delle stesse in alcune zone (solo alcuni giorni fa abbiamo ultimato la posa in opera di quattro nuove griglie per la raccolta dell’acqua in zona di viale Liguria), il potenziamento delle condotte di convogliamento delle acque piovane nel lato di levante di corso Bigliati ed in via Rossini completati ad inizio estate, il rifacimento di un tratto significativo delle cunette stradali nella parte alta di via Collette in direzione Ranco avviato già da agosto”.

“Questo per arrivare alla mitigazione del rischio idraulico, rendendo il territorio per quanto possibile più resiliente rispetto agli eventi atmosferici che oramai si palesano sempre più significativi e prolungati causando sovente varie criticità. Inoltre per quanto riguarda la pulizia dalla vegetazione infestante soprattutto per quanto riguarda i canneti presenti lungo la sponda destra del nostro Sansobbia, l’intervento è anche utile per conferire un maggior decoro e pulizia a quelle zone i cui palazzi si affacciano sui canneti che hanno invaso e superato l’arginatura , pensiamo ad esempio in via Palestrina dove lì vicino sorge anche l’asilo comunale”.