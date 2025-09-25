Albissola, due tir incastrati al casello: disagi alla viabilità

Agg. ore 18.28. Il traffico sta tornando gradualmente alla normalità a seguito dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi. Fine degli aggiornamenti

Albissola. Disagi nel pomeriggio al casello di Albissola, dove due tir si sono incastrati in curva bloccando completamente le due carreggiate e creando gravi problemi alla circolazione.

Secondo quanto segnalato da Autostrade, si registrano code al km 36.4 dell’A10 Genova-Savona in entrambe le direzioni.

Per chi deve entrare in autostrada, è consigliato l’ingresso a Celle Ligure in direzione Genova e a Savona Vado, sulla Complanare di Savona, in direzione Ventimiglia.

Sul posto sono presenti forze dell’ordine e soccorsi stradali, impegnati a liberare i mezzi e ripristinare la viabilità. Nel frattempo, il traffico resta ancora bloccato. Non risultano persone ferite a seguito del sinistro.