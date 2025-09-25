  • News24
Disagi

Albissola, due tir incastrati al casello: disagi alla viabilità

Incidente nel pomeriggio di giovedì 25 settembre, veicoli pesanti bloccati in curva: lunghe code e viabilità in tilt sull’A10 Genova-Savona.

Agg. ore 18.28. Il traffico sta tornando gradualmente alla normalità a seguito dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi. Fine degli aggiornamenti 

Albissola. Disagi nel pomeriggio al casello di Albissola, dove due tir si sono incastrati in curva bloccando completamente le due carreggiate e creando gravi problemi alla circolazione.

Secondo quanto segnalato da Autostrade, si registrano code al km 36.4 dell’A10 Genova-Savona in entrambe le direzioni.

Per chi deve entrare in autostrada, è consigliato l’ingresso a Celle Ligure in direzione Genova e a Savona Vado, sulla Complanare di Savona, in direzione Ventimiglia.

Sul posto sono presenti forze dell’ordine e soccorsi stradali, impegnati a liberare i mezzi e ripristinare la viabilità. Nel frattempo, il traffico resta ancora bloccato. Non risultano persone ferite a seguito del sinistro.

