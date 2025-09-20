Albisola, il CRCS dona un pasto agli anziani dell’Rp comunale

Albisola Superiore. Uno degli appuntamenti dell’evento “Goodbye summer ’25” salta a causa di un forte temporale e scatta immediatamente la solidarietà. I protagonisti sono i soci della CRCS di Luceto (frazione di Albisola Superiore) che ogni estate intrattengono cittadini e turisti con diverse iniziative, che vanno dalla musica al cabaret, con un elemento trasversale riguardante la somministrazione di cibo e bevande.

“Da abitante della frazione di Luceto – afferma l’assessore Calogero Massimo Sprio – quando sabato sera mi sono reso conto che il forte temporale aveva causato l’annullamento della cena e dello spettacolo dell’attore Enzo Paci previsto presso il Parco ne sono stato ovviamente molto dispiaciuto. E’ stata una bella opportunità che è andata perduta per il nostro territorio ma, al tempo stesso, è stato anche un problema per una Società come il CRCS che attraverso il ricavo di queste iniziative affronta le spese necessarie per garantire, per tutto l’anno, l’apertura di uno spazio che rappresenta un presidio, un luogo di aggregazione e socialità per molte persone del luogo, in particolare per gli anziani”.

“Questa sfortunata circostanza – prosegue Sprio – non ha però solo determinato un po’ di amarezza bensì si è poi tradotta in una bella iniziativa di solidarietà; il Presidente Marino Baccino, a nome di tutto il consiglio direttivo, mi ha contattato e mi ha comunicato la volontà di donare un quantitativo abbastanza ingente di carne alla Rs Santi Nicolò e Giuseppe di Albisola Superiore. E’ così che qualche giorno dopo gli ospiti della nostra struttura comunale a pranzo hanno consumato la salsiccia, i wurstel e gli hamburger donati loro. Oltre all’aspetto riferito al sapore di questi piatti, cucinati attraverso la cucina interna della struttura, quel che assume un grande valore è il fatto che la nostra residenza protetta ed i suoi ospiti siano costantemente al centro dei pensieri e delle attenzioni di tutte le diverse realtà, associative e non, del nostro territorio. Per i suoi ospiti, in prevalenza albisolesi, sentirsi sempre parte di un territorio e di una comunità rappresenta un elemento estremamente importante. Per questa ragione non posso che ringraziare ed esprimere un plauso alla CRCS e a tutte le associazioni albisolesi per quanto affetto e solidarietà dimostrano ai nostri nonni”.