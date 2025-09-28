Albingaunia sul velluto all’esordio in campionato, Poggi non abbassa la guardia: “Non dobbiamo pensare che tutte le partite siano così”

Esordio coi fiocchi per un’Albingaunia che meglio di così non poteva partire. La prima uscita in campionato coincide con un netto 5-0 contro il Quiliano&Valleggia. Un risultato netto, come il 7-1 contro la Polisportiva Matuziana poco più di undici anni fa, il giorno dell’ultima partita del club ingauno in Prima Categoria. I bianconeri riprendono il filo del discorso in un match che però – ci tiene a sottolinearlo anche mister Daniele Poggi – è abbastanza episodico in un campionato in cui l’Albingaunia parte con il ruolo di outsider. Questo e altri commenti ha rilasciato il tecnico ai nostri microfoni nel post gara. “Abbiamo approcciato bene la partita – commenta Poggi -, senza pressioni e con la testa giusta. Eravamo consapevoli di quello che dovevamo fare e ci siamo meritati questa vittoria“.

Per quel che vale – e cioè a questo punto della stagione quasi nulla – l’Albingaunia è in testa al campionato grazie alla differenza reti. Domenica prossima arriva una sfida impegnativa contro il Ventimiglia secondo e tra le squadre più accreditate alla vittoria del campionato. Il tecnico dunque afferma: “L’Albingaunia entra in campo per vincere le partite e questa è la nostra mentalità. Poi ci sono delle squadre che sono state costruite per fare un certo tipo di campionato e il Ventimiglia è una di loro. Andremo ad affrontarli consapevoli che sarà una partita tosta perché sono un’ottima squadra. Per parlare di campionato è molto presto, noi ci siamo dati un obiettivo che è quello di ragionare partita per partita“.

Dal punto di vista tattico, l’Albingaunia ha sfruttato tanto le coppie sugli esterni – soprattutto a destra con Gerosa e Gibertini – e il lavoro sporco di un ottimo Ciravegna. Ma per Poggi il focus non è il lavoro “teorico”, ma quello mentale: “Non ci sono chiavi tattiche, ma c’è un gruppo che mi ascolta e sta lavorando duramente facendo quello che gli chiedo. È dal 4 agosto che stanno continuando a correre. La prima cosa è la mentalità, poi gli altri aspetti vengono dopo. Sulle questioni tattiche lavoriamo in settimana e se vengono bene siamo contenti, ma non dobbiamo pensare che tutte le partite siano così perché ci facciamo del male. Ci sono partite come quella di domenica scorsa contro il Cisano in cui c’è da sporcarsi le mani”.

Approfondendo la questione mentale, l’Albingaunia era reduce dal match di Coppa contro il Cisano, chiuso in nove uomini. Oggi però i bianconeri non hanno mai mostrato segnali di nervosismo e infatti il tecnico è soddisfatto: “Non bisogna lasciare nulla al caso: è un campionato durissimo, ci servono tutti in ogni partita e non possiamo perderci in sciocchezze. Ci stiamo lavorando e sono sicurissimo che i ragazzi hanno capito la lezione di domenica scorsa”.