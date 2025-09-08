Albingaunia, il primo storico goal è di capitan Savona: “Settimane difficili ma grazie a chi mi è stato vicino”

Il goal di Luca Savona è stato il primo della storia dell’Albingaunia Sport Albenga. La rete dal dischetto ha aperto le marcature nel derby vinto 2 a 1 contro la San Filippo Neri al Riva. Un goal dal sapore particolare perché arrivato in un momento molto difficile della vita del capitano bianconero.

“Sono molto contento di essere capitano dell’Albenga – afferma -, è un qualcosa di importante e sono molto contento. Quando ho segnato mi sono venute le lacrime agli occhi perché le ultime settimane sono state molto difficili. Ringrazio i miei compagni, i tifosi e soprattutto i miei amici e i miei genitori che mi sono stati molto vicini per la scomparsa di mio nonno e di mio padre. Due settimane toste ma grazie a tutte andiamo avanti”.

“La famiglia e tutti mi hanno aiutato tanto – prosegue -. Mi sono sentito speciale, anche oggi. Ringrazio Ciro che mi ha lasciato il rigore. Il nostro punto di forza è il gruppo. Abbiamo iniziato il 4 di agosto e sappiamo che è un campionato tosto. Siamo molto affiatati e se continueremo così ci toglieremo delle soddisfazioni. Anche oggi non è stato facile. La San Filippo Neri stava stretta e noi abbiamo cercato di palleggiare il più possibile. Siamo in crescita”.