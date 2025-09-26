  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Coppa liguria

Albingaunia, Giordano riacciuffa il Cisano grazie al rigore nei minuti finali: “Il pallone pesava, è andata bene”

Grande sospiro di sollievo al termine della sfida contro i biancoblù: "Abbiamo stretto i denti. Ora il campionato, ci prepariamo da inizio agosto"

Cisano. Nel momento più difficile della partita dell’Albingaunia, con due uomini in meno per le espulsioni di Pollio e Marquez e con una porta che sembra essere piccolissima e difficile da scalfire, ecco l’occasione per passare il turno. Savona si fionda sul pallone e viene atterrato da Vinci. Semeria non ci pensa due volte e indica il dischetto, rigore.

Tra spiegazioni con il direttore di gara e un po’ di calca per capire il motivo dell’assegnazione del penalty, Giordano prende il pallone e lo sistema sul dischetto. Sarà proprio lui con la 14 sulle spalle a pareggiare la sfida, lui che era entrato poco prima dalla panchina per cercare di resistere alle offensive biancoblù. Giordano è l’eroe di serata, il giocatore che ha permesso all’Albingaunia il primo passaggio del turno agli ottavi di finale della Coppa Liguria.

Più che una sfera sembrava un mattone: “Il pallone pesava. Eravamo consapevoli della difficoltà della partita era difficile, ma abbiamo tenuto duro fino alla fine e stretto i denti. Abbiamo pareggiato la sfida e abbiamo terminato al primo posto”.

Ingresso in campo con due in meno e schemi saltati: “Il mister mi ha chiesto di fare quello che potevo, anche perché con due uomini in meno è difficile seguire grandi piani, è andata bene così. Ora riprende il campionato, stiamo lavorando da inizio agosto, l’umore è buono. Speriamo di fare bene, abbiamo molto sostegno dai nostri tifosi”.

Più informazioni
leggi anche
Albingaunia vs Sanremese: la fotogallery
Coppa liguria
Albingaunia troppo “pazza” per Poggi: “Contento per l’attaccamento ma non possiamo complicarci la vita così”
Generico settembre 2025
Full time
Albingaunia eroica: in 9 riacciuffa il Cisano e passa il turno di Coppa Liguria
hamati
Coppa liguria
Cisano, rammarico per Hamati per il mancato passaggio del turno: “Dovevamo chiudere prima la partita”
porcella Cisano
Coppa liguria
Cisano, Porcella tuona: “Squalifiche folli. Arbitro da 10 se ha azzeccato un fuorigioco che si vede solo con il VAR”
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.