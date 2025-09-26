Albingaunia, Giordano riacciuffa il Cisano grazie al rigore nei minuti finali: “Il pallone pesava, è andata bene”

Cisano. Nel momento più difficile della partita dell’Albingaunia, con due uomini in meno per le espulsioni di Pollio e Marquez e con una porta che sembra essere piccolissima e difficile da scalfire, ecco l’occasione per passare il turno. Savona si fionda sul pallone e viene atterrato da Vinci. Semeria non ci pensa due volte e indica il dischetto, rigore.

Tra spiegazioni con il direttore di gara e un po’ di calca per capire il motivo dell’assegnazione del penalty, Giordano prende il pallone e lo sistema sul dischetto. Sarà proprio lui con la 14 sulle spalle a pareggiare la sfida, lui che era entrato poco prima dalla panchina per cercare di resistere alle offensive biancoblù. Giordano è l’eroe di serata, il giocatore che ha permesso all’Albingaunia il primo passaggio del turno agli ottavi di finale della Coppa Liguria.

Più che una sfera sembrava un mattone: “Il pallone pesava. Eravamo consapevoli della difficoltà della partita era difficile, ma abbiamo tenuto duro fino alla fine e stretto i denti. Abbiamo pareggiato la sfida e abbiamo terminato al primo posto”.

Ingresso in campo con due in meno e schemi saltati: “Il mister mi ha chiesto di fare quello che potevo, anche perché con due uomini in meno è difficile seguire grandi piani, è andata bene così. Ora riprende il campionato, stiamo lavorando da inizio agosto, l’umore è buono. Speriamo di fare bene, abbiamo molto sostegno dai nostri tifosi”.