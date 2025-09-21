  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Coppa liguria

Albingaunia troppo “pazza” per Poggi: “Contento per l’attaccamento ma non possiamo complicarci la vita così”

I bianconeri passano il turno pareggiando contro il Cisano in 9 contro 11. Il tecnico applaude lo spirito dei suoi, meno l'altalena dalle troppe emozioni

Cisano. L’Albingaunia si è portata a casa la qualificazione al prossimo turno di Coppa Liguria riacciuffando il Cisano in 9 contro 11.

Un segnale importante del grande spirito dei bianconeri che non hanno mollato sino all’ultimo istante. Tuttavia mister Daniele Poggi, oltre ad applaudire l’attaccamento dei suoi ragazzi e sottolineare una prova comunque ordinata, sottolinea come non gli sia piaciuta la gestione emotiva e mentale che ha portato a rimanere in doppia inferiorità numerica. Un fattore su cui lavorare per portare il suo giovane gruppo ad un’ulteriore crescita.

Più informazioni
leggi anche
Generico settembre 2025
Full time
Albingaunia eroica: in 9 batte il Cisano e passa il turno di Coppa Liguria
Millesimo Vs Atlhetic Albaro
Il punto
Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione e Coppa Liguria di 1^ e 2^ Categoria
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.