Albenga piange la scomparsa di Giuliana Ghirardello

Albenga. La comunità albenganese piange la scomparsa di Giuliana Ghirardello.

Aveva 56 anni. A ricordarla con affetto – in queste ore – sono i colleghi, le famiglie e i bambini della scuola Ester Siccardi.

Sulla pagina ufficiale della scuola è comparso un messaggio di cordoglio che racconta bene il vuoto lasciato dalla Giuliana Ghiraradello: “Con immenso dolore annunciamo la perdita della “nostra” cuoca Giuliana. Siamo certi che la sua anima riposa in cielo e ci auguriamo che possa deliziare gli angeli con i suoi pranzetti così come faceva per i bimbi della Scuola che lei adorava. Ci uniamo alla sofferenza del marito Vittorio, della sua mamma e del papà”.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito non solo la scuola, ma anche l’intera città e tutti coloro che la conoscevano e le volevano bene.

Ad annunciarne la scomparsa sono stati il marito Vittorio, la mamma Augusta, il papà Giuliano e i parenti.

I funerali si terranno martedì 23 settembre alle ore 15 presso la Parrocchia del Sacro Cuore ad Albenga, mentre il Santo Rosario sarà recitato lunedì 22 settembre alle ore 18 nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.