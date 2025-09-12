Albenga, l’Eurospin chiude per due mesi: stop necessario per completare ampliamento e restyling

Albenga. Resterà chiuso per circa 2 mesi l’Eurospin di Regione Bagnoli ad Albenga. Uno stop necessario per permettere la conclusione dei lavori di ampliamento e restyling in corso già da diverso tempo.
L’ultimo giorno di apertura sarà sabato prossimo (20 settembre). Quindi, serrande abbassate per il punto vendita ingauno della storica insegna della società Arimondo a partire da domenica 21 settembre e fino ai primi di dicembre.
Per quanto riguarda gli interventi in corso, erano stati anticipati da IVG a novembre dello scorso anno. Il progetto prevede l’ampliamento del fabbricato attraverso la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica con destinazione commerciale, in posizione latistante e comunicante con l’attuale compendio aziendale.
Ma non solo. È previsto anche l’incremento degli spazi scoperti di pertinenza per la realizzazione di parcheggi.
E può sorridere anche il Comune di Albenga, con un incasso di circa 48mila euro, “quale monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti”, destinati alla risistemazione di piazze e giardini pubblici.