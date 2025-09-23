Albenga in lutto, è scomparso Mario Monfasani: aveva 81 anni

Albenga. Lutto ad Albenga per la scomparsa di Mario Monfasani, molto conosciuto e stimato all’ombra delle Torri ingaune.

Padre di Massimo, titolare del noto negozio “InternoUno”, e suocero del vicesindaco di Albenga Silvia Pelosi, è stato storico storico collaboratore di Fiorin arredamenti.

È scomparso all’età di 81 anni e a dare il triste annuncio sono stati la moglie Anna, con il figlio Massimo e Silvia e il nipote Giorgio.

Il rosario sarà recitato oggi (martedì 23 settembre) alle 18, nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. I funerali saranno celebrati domani (mercoledì 24 settembre), con inizio alle 15,30, in Cattedrale San Michele, nel centro storico ingauno.

La redazione di IVG si unisce al cordoglio porgendo le più sentite condoglianze alla famiglia