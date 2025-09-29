  • News24
Albenga, il negozio di frutta e verdura di Sergio Bertinelli festeggia 43 anni di attività

La storica attività dii via Trieste è da sempre un punto di riferimento per tante famiglie della zona

Albenga. Un traguardo importante per Sergio Bertinelli, storico commerciante ingauno che dal 24 settembre 1982 porta avanti il negozio di frutta e verdura di via Trieste, ad Albenga. 

Una piccola realtà che negli anni è diventata un punto di riferimento per molte famiglie della zona e non solo.

Dal 2006 Sergio condivide il lavoro con la sorella Antonella: insieme hanno arricchito l’offerta, affiancando a frutta e verdura anche salumi e formaggi, trasformando il negozio in una piccola bottega di specialità alimentari.

Un’attività che è rimasta sempre legata ai valori di fiducia e vicinanza con i clienti.  Lo dimostra anche un episodio recenteraccontato su IVG – che ha fatto notizia: Bettinelli nei mesi scorsi era stato vittima di un tentativo di truffa con la frase “Passa mia figlia poi pago io”, a cui aveva saputo rispondere con lucidità, evitando di cadere nell’inganno.

In questi giorni Sergio e Antonella hanno festeggiato un compleanno speciale che celebra non solo la longevità dell’attività, ma anche la forza di una famiglia e di un commercio che ha saputo resistere alle sfide del tempo, rimanendo fedele alla tradizione e al rapporto diretto con i cittadini.

