Albenga, il negozio di frutta e verdura di Sergio Bertinelli festeggia 43 anni di attività

Albenga. Un traguardo importante per Sergio Bertinelli, storico commerciante ingauno che dal 24 settembre 1982 porta avanti il negozio di frutta e verdura di via Trieste, ad Albenga.

Una piccola realtà che negli anni è diventata un punto di riferimento per molte famiglie della zona e non solo.

Dal 2006 Sergio condivide il lavoro con la sorella Antonella: insieme hanno arricchito l’offerta, affiancando a frutta e verdura anche salumi e formaggi, trasformando il negozio in una piccola bottega di specialità alimentari.

Un’attività che è rimasta sempre legata ai valori di fiducia e vicinanza con i clienti. Lo dimostra anche un episodio recente – raccontato su IVG – che ha fatto notizia: Bettinelli nei mesi scorsi era stato vittima di un tentativo di truffa con la frase “Passa mia figlia poi pago io”, a cui aveva saputo rispondere con lucidità, evitando di cadere nell’inganno.

In questi giorni Sergio e Antonella hanno festeggiato un compleanno speciale che celebra non solo la longevità dell’attività, ma anche la forza di una famiglia e di un commercio che ha saputo resistere alle sfide del tempo, rimanendo fedele alla tradizione e al rapporto diretto con i cittadini.