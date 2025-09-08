Albenga, il grande cuore del Quartiere San Siro: donazione a favore dell’associazione “Un passo alla volta”

Albenga. Quattrocento euro. È questa la somma raccolta e donata dal Quartiere San Siro di Albenga all’associazione “Un passo alla volta ODV”, nata “per camminare accanto alle famiglie che vivono l’autismo ogni giorno”.

“Ci sono gesti che scaldano il cuore e che fanno sentire meno soli, – hanno fatto sapere dall’associazione fondata da Alessia D’Annunzio e Pierfranco Piazza, Alessia Olivera e Davide Matera. – È quello che ha fatto il Quartiere San Siro di Albenga con la sua donazione a sostegno della nostra associazione Un passo alla volta”.

“Un aiuto concreto che per noi significa tanto: significa poter continuare a portare avanti i nostri progetti per i bambini autistici, significa nuove opportunità di inclusione, significa dare voce e spazio a chi troppo spesso rischia di restare indietro”, hanno proseguito.

“Siamo profondamente grati a chi ha scelto di credere in noi, perché dietro ogni donazione c’è una comunità che si muove insieme, c’è la dimostrazione che un piccolo gesto può diventare un grande passo. Grazie al Quartiere San Siro per essere al nostro fianco in questo cammino: insieme, passo dopo passo, possiamo costruire un futuro più giusto e accogliente per tutti”, hanno concluso da “Un passo alla volta ODV”.

Per contattare l’associazione è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: Info@unpassoallavoltaodv.it.