Albenga, il 1 ottobre serata di solidarietà per le Guardie Zoofile GADIT

Albenga. Albenga si prepara a una serata speciale a sostegno delle Guardie Zoofile GADIT. L’Associazione GADIT – Guardie Ambientali d’Italia, Nucleo Zoofilo di Albenga, invita la cittadinanza a partecipare all’evento di raccolta fondi organizzato per finanziare le attività a tutela dell’ambiente e degli animali sul territorio.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 1 ottobre alle 20.15 presso la Sala Parrocchiale Sacro Cuore, in Via Trieste.

La serata sarà dedicata al tema “Prevenzione e Salute”, con un intervento a cura di un promotore Imperial-Life®. Durante l’incontro sarà presentata la linea Set Therapy e i volontari GADIT offriranno un rinfresco gratuito. Tra i partecipanti sarà inoltre estratto un set benessere all’Aloe Vera.

La partecipazione è libera e non comporta alcun obbligo di acquisto. L’iniziativa richiede la presenza di almeno 20 coppie sposate o conviventi.

Il ricavato della serata andrà interamente a sostegno del Nucleo Zoofilo GADIT, da sempre impegnato nella protezione degli animali e nella salvaguardia dell’ambiente del ponente ligure.