  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Soccorsi

Albenga, donna urtata da un’auto accusa un malore: trasportata in ospedale

L’incidente è avvenuto in via Fratelli Viziano intorno alle 9,30

automedica 118

Albenga. Investimento pedonale, nella mattinata odierna (18 settembre), in via Fratelli Viziano, ad Albenga. È successo intorno alle 9,30. 

Stando a quanto riferito, una donna di circa 75 anni sarebbe stata urtata da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. 

L’impatto però non sarebbe stato violento, ma la donna ha lamentato un dolore toracico. Per fortuna, nonostante lo spavento, nulla di grave. 

I militi della Croce Bianca di Albenga e il personale medico del 118, dopo le prime cure sul posto, hanno   optato per il trasporto, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 

Sul luogo dell’accaduto anche gli agenti della Polstrada per svolgere i rilievi del caso.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.