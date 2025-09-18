Albenga. Pattuglia dei carabinieri distrutta dall’impatto, due militari soccorsi e trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina ad Albenga, all’incrocio tra piazza XX Settembre e via Ugo La Malfa.

Secondo una prima ricostruzione, una Opel Combo avrebbe scontrato un’auto dei carabinieri che era in servizio nella zona cittadina, per cause ancora in via di accertamento.

Nello scontro tra i due veicoli, ad avere la peggio i due carabinieri a bordo del mezzo, che hanno dovuto prima ricorrere alle cure del personale sanitario e poi essere trasferiti presso il nosocomio pietrese per gli accertamenti medici del caso.

Sul posto, oltre ad ambulanza e 118, ha operato la polizia locale di Albenga che sta svolgendo i rilievi e i primi riscontri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.